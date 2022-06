Ein 17-Jähriger hat am Mittwochnachmittag für einen Polizeieinsatz am Berliner Platz gesorgt. Ein Zeuge hatte die Beamten verständigt, weil der Jugendliche mehrere Messer am Körper trug. Als sich mehrere Polizisten dem 17-Jährigen näherten, zog dieser sein T-Shirt hoch, um den Blick auf drei Küchenmesser freizugeben, die in seinem Hosenbund steckten. Die Beamten entwaffneten den jungen Mann. Der 17-Jährige ließ sich anschließend widerstandslos in eine psychiatrische Fachklinik bringen, wie die Polizei weiter mitteilte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.