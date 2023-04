Blumen für Passanten: Wer an diesem sonnigen Dienstag dem Berliner Platz entgegengelaufen ist, dem dürften beim Annähern in den Händen der Passanten mehr und mehr bunte Farbtupfer aufgefallen sein. Aus Taschen und Fahrradkörben lugten Rosen in Pink, Gelb und Rosa. 1000 von ihnen hat die Initiative „Wir vom Berliner Platz“ dort an Passanten verteilt. Nur eine halbe Stunde habe es gedauert, um die ersten 500 zu verschenken, berichtet Juergen Hundemer, Sprecher der Initiative. „Wir wollen dem negativen Image des Berliner Platzes entgegenwirken“, erklärt er den Gedanken hinter der Aktion. „Stattdessen wollen wir bei den Leuten positive Frühjahrsstimmung und ein gutes Feeling hinterlassen.“ Und das schien zu funktionieren: So manch ein Passant verließ den Platz mit einem überraschten, aber glücklichen Lächeln im Gesicht.