Vor zwei Jahren hat der HNO-Arzt Stefan S. Kassner seine Praxis auf den Planken verkauft, um auf Mallorca Romane zu schreiben. Nun kehrt er zurück zu seinen Wurzeln.

Was nicht heißen soll, dass er demnächst wieder als Mediziner in Mannheim praktizieren wird. Von Kassner, der den Arztkittel nach zehn Jahren mit eigener Praxis in den Schrank hängte und seitdem in rasender Geschwindigkeit ein Buch nach dem anderen veröffentlicht – wobei er vom Thriller über die Gay-Romanze bis zum historischen Roman alle erdenklichen Genres bedient –, wird man auch in Zukunft viele Geschichten erwarten können. Zwischendurch hat er aber nun sein erstes Sachbuch „Flatrate Arzt“ veröffentlicht, in dem er für Laien erklärt, in welchem Zustand sich unser Gesundheitssystem befindet.

Fragen über Fragen

Spoiler: in keinem guten. Aber warum ist das so? Wieso dauert es manchmal so lange, bis man einen Termin bei einem Facharzt bekommt? Was macht eigentlich genau diese Kassenärztliche Vereinigung, und werden Privatpatienten wirklich besser behandelt als gesetzlich versicherte Menschen? All diesen Fragen widmet sich Kassner. Er wirbt für einen ehrlichen Dialog zwischen Arzt und Patient – und gibt Tipps, was jeder selbst tun kann, um das System nicht unnötig zu belasten.

Stefan S. Kassner: „Flatrate Arzt. Warum unser Gesundheitssystem vor dem Exitus steht“; hansanord; 272 Seiten; 20 Euro