Seit über 45 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der „Aktion 72“ fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 41: Mit Spenden der Aktion 72 unterstützt das Frauenhaus Ludwigshafen Frauen in den ersten Tagen mit einer Notversorgung. Die Einrichtung stellt den Bewohnerinnen Kleidung, Hygieneartikel und Lebensmittel bereit, bis die finanzielle Lage geklärt ist. So im Fall der Frau aus Baden-Württemberg, die mit ihrem behinderten Sohn vor der Gewalt durch Ehemann und Schwiegermutter sowie aus sozialer Isolation geflüchtet war.

Fall 42: Herr M. ist 52 Jahre alt und hat vor einigen Wochen die Diagnose Krebs bekommen. Dies ist ein tiefer Einschnitt in sein Leben und das seiner Familie. Es stellen sich viele Fragen, auf die er keine Antworten hat. Auf Empfehlung seines Hausarztes nahm er Kontakt zur Beratungsstelle der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen auf. Hier erhielt und erhält er Unterstützung bei der Bewältigung seiner Ängste und Belastungen. Gemeinsam mit einer professionellen Fachkraft entwickelte er Wege, die ihm bei der Bewältigung seiner Erkrankung helfen. Die Beratung ist für die Betroffenen kostenfrei. Das Angebot wird auch aus Spenden der Aktion 72 finanziert.

Fall 43: Die Corona-Lockdowns sind wie ein Brennglas der Gesellschaft. Vielen, denen es vorher schon schlecht ging, geht es jetzt noch schlechter, so die Beobachtung der Fachleute im Haus der Diakonie in Ludwigshafen. Das gelte auch für suchtkranke Menschen. Der Alkohol- oder Medienkonsum zu Hause steigt, geringfügige Einkommen fallen weg. Mit Hilfe der Aktion 72 konnten Lebensmittelgutscheine erworben und unkompliziert weitergegeben werden. Diese machten Mut und halfen über den ersten Schock der finanziellen Not hinweg.

Fall 44: Frau M. lebt von Erwerbsminderungsrente und bezieht Wohngeld. Sie lebt zusammen mit ihrem erwachsenen behinderten Sohn, der selbst von Grundsicherung durch das Sozialamt lebt. Die Diakonie half der stark kurzsichtigen Frau mit der Auszahlung einer einmaligen Beihilfe aus Spendengeldern der Aktion 72 beim Kauf einer neuen Brille. Ihre alte Brille war verloren gegangen, für eine Ersatzbrille war aufgrund des geringen Einkommens kein Geld vorhanden.

Fall 45: Frau J. und Herr S. sind Eltern geworden. Die Geburt verlief nicht ohne Komplikationen, die junge Mutter muss noch einige Zeit medizinische Hilfsmittel in Anspruch nehmen. Diese muss sie sich zukaufen, was die Haushaltskasse stark belastet. Beide sind schon länger ohne Arbeit und beziehen Hartz IV. Sie wenden sich an die Tafel, von der sie außer Lebensmitteln für den eigenen Bedarf auch Babynahrung erhalten. Die Tafel wird von der Aktion 72 unterstützt.

