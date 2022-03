75 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine – überwiegend Frauen und Kinder – sind bisher in Ludwigshafen registriert. Es dürften aber schon weitaus mehr in der Stadt sein. Hunderte werden noch erwartet, wenn das Land in Kürze Kontingente an die Kommunen zuweist.

Corona und der Krieg. „Wir müssen derzeit zwei Krisen meistern“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Dienstag bei einer Videokonferenz unter dem Eindruck von rasant steigenden Infektionszahlen und dem wachsenden Flüchtlingsstrom aus der Ukraine.

Für die chronisch unterbesetzte Verwaltung sei das eine Mammutaufgabe – manche Behördengänge würden daher länger dauern, einige Anfragen nicht umgehend beantwortet werden können, bat die OB um Verständnis. Allein 50 zusätzliche Mitarbeiter seien über alle Dezernate hinweg damit beschäftigt, neben ihrer eigentlichen Tätigkeit das Flüchtlingsaufkommen zu bewältigen und Vorbereitungen für die Aufnahme von noch mehr Menschen zu treffen. Zuversichtlich stimme sie „der großartige Rückhalt aus der Bevölkerung“, so Steinruck.

Bisher 90 Wohnungsangebote

„Die Hilfsbereitschaft ist immens“, bestätigte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Sie koordiniert die Aufnahme von Geflüchteten. Rund 90 Wohnungsangebote zur Unterbringung von Geflüchteten – von Einzelzimmern bis zu Pensionen – seien nach einem entsprechenden Aufruf der Stadt eingegangen. Zwölf davon seien bislang von einem Verwaltungsteam besucht und für geeignet befunden worden. Mit einer genauen Prüfung der Anbieter und einem Fragebogen soll ausgeschlossen werden, dass sich Männer mit zwielichtigen Absichten Frauen und Kinder ins Haus holen, wie das andernorts bereits vorgekommen sein soll, erklärte Steeg.

Beim zentralen Anlaufpunkt der Verwaltung in der Jaegerstraße 1 haben nach ihren Angaben seit der Öffnung am 9. März rund 75 Menschen vorgesprochen und sich bei der Ausländerbehörde registriert. Überwiegend seien bisher Mütter mit Kindern in Ludwigshafen angekommen, die vorübergehend privat bei Verwandten oder Bekannten untergebracht seien. Sammelunterkünfte der Stadt würden derzeit unter Hochdruck für die Aufnahme weiterer Menschen vorbereitet. Zudem prüfe die Stadt, welche ihrer Immobilien sie zu Flüchtlingsunterkünften umfunktionieren könne.

90 Tage Zeit für Anmeldung

Wie viele Ukrainer sich aktuell in der Stadt aufhalten, ist Steinruck zufolge schwer abzuschätzen, da diese 90 Tage Zeit hätten, um sich zu melden. Es seien aber mit Sicherheit weitaus mehr als die bisher Registrierten. Viele Geflüchtete hätten bereits einen Termin bei der Ausländerbehörde vereinbart, diesen aber noch nicht wahrgenommen. Seit 10. März arbeitet der Anlaufpunkt Jaegerstraße mit einer Terminvergabe. Geflüchtete können sich dort per E-Mail an aufenthaltsrecht-ukraine@ludwigshafen.de oder vor Ort für eine Registrierung anmelden.

Mit der Zuweisung Geflüchteter aus Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes rechnen Steeg und Steinruck in Kürze. Nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel sollen 4,8 Prozent der in Deutschland aufgenommenen Flüchtlinge dem Land Rheinland-Pfalz zugeteilt und davon wiederum 4,2 Prozent Ludwigshafen zugewiesen werden. Das wären rund 350 bei aktuell bundesweit 160.000 bis 170.000 Flüchtlingen aus der Ukraine. Täglich kommen 12.000 Kriegsflüchtlinge hinzu.

Nach ihrer Registrierung bei der Ausländerbehörde in Ludwigshafen können die Menschen laut Steeg bei der Abteilung Asyl im Stadthaus Nord (Europaplatz) Sozialleistungen beantragen. Dies beinhalte auch Krankenbehandlungsscheine. Wer dringend finanzielle Hilfe, eine medizinische Behandlung oder Medikamente benötige, könne im Stadthaus Nord bereits vor der Registrierung um Unterstützung bitten. Dieses Angebot haben laut Steeg bereits rund 60 Menschen in Anspruch genommen.

Erschreckendes Bildmotiv

Steinruck zufolge ist der Andrang in der Jaegerstraße enorm. Die Schicksale seien erschütternd, zahlreiche Kinder traumatisiert. Davon zeuge ein Bild eines Mädchens, das auf ein Blatt Papier ein Motiv gemalt habe, das furchtbar sei. Es zeigt ein Haus, in das Bomben einschlagen. Geschulte Berater kümmerten sich um die psychisch belasteten Menschen.

Im Gegensatz zu Mannheim seien in Ludwigshafen noch keine Kinder in Schulen aufgenommen worden, aber auch hier liefen entsprechende Vorkehrungen. Die Volkshochschule bereite aktuell erste Deutschkurse für Geflüchtete vor. Mitarbeiter aus der Verwaltung, die Russisch oder Ukrainisch beherrschen, würden als Dolmetscher eingesetzt, informierte die OB. „Alle tun ihr Bestes, um die Anliegen der Menschen schnell zu bearbeiten. Wir werden unser Angebot immer hinterfragen und wenn möglich verbessern.“

Steeg betonte: „Unser Dank gilt allen, die sich ehrenamtlich und im Beruf engagieren. Diese Solidarität und Mitmenschlichkeit machen unsere Gesellschaft aus.“

Noch Fragen?

Die städtische Hotline für Fragen rund um die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine ist von 9 bis 17 Uhr unter 0621 504-7070 erreichbar. Sie steht auch denjenigen zur Verfügung, die Wohnraum anbieten möchten. Unter der E-Mail-Adresse asyl-ukraine@ludwigshafen.de kann man sich zudem an die Verwaltung wenden (nur für Ludwigshafen). Wer Angebote aus Nachbarkommunen hat, wird gebeten, sich an die dortigen Verwaltungen zu wenden. Weitere Infos in Deutsch und Ukrainisch gibt’s im Netz: www.ludwigshafen.de.