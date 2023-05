Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was die Ludwigshafenerin Marion Rita Dang 2022 vorhat, übersteigt das Vorstellungsvermögen. Sie tritt beim Deca Ultratriathlon, zugleich Weltmeisterschaft, in Buchs in der Schweiz an. 27 Männer und vier Frauen wollen sich der Tortur stellen. Da hat sich die Starterin von RSC Ludwigshafen und Ludwigshafener Lauf-Club was vorgenommen.

38 Kilometer schwimmend im Freibad Buchs, 1800 Kilometer radfahrend und 422 Kilometer laufend wird sie zwischen dem 14. und 29. August 2022 zurücklegen und hoffentlich dann mit einem Lächeln