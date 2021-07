Die Fahrer von E-Scootern sind nach Angaben der Polizei auffällig oft unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs. Im ersten Halbjahr waren bei rund elf Prozent der registrierten Trunkenheitsfahrten ohne Unfall die elektrischen Tretroller beteiligt.

In Ludwigshafen wurden laut Polizeistatistik bis Ende Juni insgesamt 195 sogenannte folgenlose Trunkenheitsfahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss geahndet. 22 dieser Fahrten fanden mit E-Scootern statt. Sechs Fahrer standen unter Alkohol- und 22 unter Drogeneinfluss. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass auch bei den E-Rollern die rechtlichen Bestimmungen für Kraftfahrzeuge greifen, sagt Hauptkommissar Helmut Pfaff.

Mit den Rollern dürfe zwar auf Radwegen gefahren werden, laut Straßenverkehrsordnung gelten sie jedoch als sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge, für die bei Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss andere Regeln als für Radler gelten. Bei Verstößen im Straßenverkehr kämen die reduzierten Verwarnungs- und Bußgelder für Radfahrer zur Anwendung. Der Unterschied ist offenbar den meist jungen Fahrern nicht bekannt.

Bei Unfällen untergeordnete Rolle

Im Unfallgeschehen spielen die Scooter bisher eine untergeordnete Rolle: Im ersten Halbjahr 2021 kam es im Stadtgebiet Ludwigshafen zu 2565 Verkehrsunfällen. Lediglich an sieben dieser Verkehrsunfälle waren die Roller beteiligt. Alle beteiligten E-Scooter-Fahrer verletzten sich dabei leicht. In einem Fall fuhr der Fahrer gegen einen geparkten Wohnwagen, in drei Fällen wurde die Vorfahrt missachtet, und in einem Fall übersah ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren einen Roller. Bei einem weiteren Unfall war ein Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in falscher Richtung auf dem Radweg unterwegs und stieß mit einem Auto zusammen. Ein weiterer Roller-Nutzer war so stark alkoholisiert, dass er auf freier Strecke stürzte.

Obwohl bei den 2565 Verkehrsunfällen im Stadtgebiet lediglich in zehn Fällen bei einem Unfallbeteiligten Drogenbeeinflussung und nur bei 23 Beteiligten Alkoholeinwirkung festgestellt wurde, will die Polizei bei ihren Kontrollen weiterhin ein besonderes Augenmerk auf Rauschmittel richten.