EUTB – vier Buchstaben, die Menschen mit Behinderung eine große Hilfe sein können. Hinter der Abkürzung verbirgt sich die „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“, die bundesweit Menschen mit Behinderung oder von einer Behinderung bedrohte Menschen unterstützt. In Ludwigshafen ist die Anlaufstelle in der Jaegerstraße 5.

„Wir beraten auf Augenhöhe. Das ist uns ganz wichtig, dies zu betonen“, sagt Patrizia Kuhn, die mit Ute Seidenabel die EUTB in Ludwigshafen unter dem Motto „Eine für alle“ leitet. Auf Augenhöhe heißt ganz konkret, dass es sich um eine Beratung von Betroffenen für Betroffene handelt, auch Peer-Counseling genannt. Beide sind Teilhabeberaterinnen. Kuhn hat eine zusätzliche Qualifizierung als Ex-In-Genesungsbegleiterin (Abkürzung für Experienced Involvement), das heißt, dass die eigenen Krisen- oder Psychiatrieerfahrungen mit in den Beratungsprozess einbezogen werden. Seidenabel ist von Hause aus Psychologin, seit 1. April bei der EUTB.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) soll Menschen mit Behinderungen zu mehr Teilhabe und individueller Selbstbestimmung verhelfen. Menschen mit Behinderung haben seit 2018 das Recht auf eine unabhängige Beratung. Ein Stück weit sind Kuhn und Seidenabel Lotsinnen in einem schier undurchdringbaren Dschungel: „Welche Hilfsmittel gibt es, um mein Leben mit Behinderung möglichst selbstbestimmt zu gestalten? Bei wem stelle ich einen Antrag für einen Schwerbehindertenausweis? Welche Assistenzleistungen stehen mir zu? Was muss alles in einem Antrag stehen? Welche berufliche Perspektive habe ich trotz meiner Behinderung?“ Auch Angehörige wenden sich häufig an die EUTB, um Fragen, wie zum Beispiel „Welche Hilfen stehen meinem Kind mit Behinderung zu?“ beantwortet zu bekommen.

Schwerpunkt Psyche

Das Themenspektrum ist breitgefächert. Schwerpunkt in Ludwigshafen sind psychische und seelische Beeinträchtigungen, allerdings haben Kuhn und Seidenabel auch ein offenes Ohr für jedwede Probleme, die die Teilhabe behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen generell betreffen. Daher bezeichnen sie diese auch nicht als Klienten oder Kunden, sondern als Ratsuchende. Neutral, niederschwellig, auf Wunsch anonym, barriere-, kostenfrei sowie von Kostenträgern und Leistungserbringern unabhängig – das haben sich die EUTB-Beraterinnen auf die Fahne geschrieben. „Was besprochen wird, bleibt hier im Raum“, versichern Kuhn und Seidenabel unisono.

Dabei steht die „Hilfe zur Selbsthilfe“ im Mittelpunkt. „Uns geht es darum, dass die Menschen selbst tätig werden. Auf diesem Weg wollen wir sie unterstützen“, macht Kuhn deutlich. Man führe allerdings keine Rechtsberatung durch und sei kein Krisendienst, betont sie. „Auch wenn viele Ratsuchende ein ganz schönes Paket zu tragen haben“, weiß sie aus Erfahrung. Wie oft ein Ratsuchender die Beratungsstelle aufsucht, hängt vom Problem ab. Manchmal könne man schon nach einer Stunde eine Lösung finden, aber es sei auch nicht selten, dass jemand mehrfach komme, auch nach Jahren wieder, betont Teilhabeberaterin Kuhn, die bereits seit den Anfängen von EUTB in Ludwigshafen zum Team gehört.

Großes Einzugsgebiet

Das Einzugsgebiet der EUTB Ludwigshafen geht weit über die Stadtgrenzen hinaus. Ratsuchende kommen aus allen Teilen der Vorderpfalz – von Speyer, Neustadt, Bad Dürkheim bis nach Grünstadt. Rund 500 EUTB-Beratungsstellen gibt es bundesweit.

Träger der EUTB in Ludwigshafen sind einerseits Ivita, die gemeinsame Gesellschaft der Caritas-Verbände Mainz, Worms und des Diözesanverbandes Speyer und der Barmherzigen Brüder Trier sowie das Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit Rheinland-Pfalz. Gefördert werden die EUTBs durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Die Netzwerke, die die EUTB-Mitarbeiterinnen in den letzten Jahren vor Ort aufgebaut haben, spielen bei der Beratung eine bedeutende Rolle. Regelmäßig präsentiert sich die EUTB auf Veranstaltungen, wie beispielsweise auf dem Tag der seelischen Gesundheit und bringt sich bei Netzwerkpartnern ins Gespräch.

Noch Fragen?

Informationen zur EUTB Ludwigshafen unter Telefon 0621 59869233, E-Mail an info@eutb-ludwigshafen.de oder im Netz: www.eutb-ludwigshafen.de.