Das Haus der Diakonie in Ludwigshafen lädt für Freitag, 8. Mai, von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür in seine Räume in der Turmstraße 10 im Stadtteil West ein. Wie das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz in Speyer in einer Pressemeldung mitteilt, haben Besucherinnen und Besucher unter dem Motto „Sie haben Fragen? Wir haben Antworten!“ die Gelegenheit, „die Einrichtung sowie das vielfältige Beratungs- und Hilfsangebot kennenzulernen“.

Ziel des Tages der offenen Tür sei es, Einblicke in die Arbeit der verschiedenen Fachbereiche zu geben und den persönlichen Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ermöglichen. Dafür stünden die Fachkräfte des Hauses für Fragen und Gespräche zur Verfügung, teilt das Diakonische Werk mit.

Konkret können sich Interessierte im Haus der Diakonie über Angebote wie die Sozial- und Lebensberatung, die Schwangerschaftsberatung, Migrationsberatung und die Suchtberatung sowie weitere unterstützende Dienste informieren. Wie das Diakonische Werk weiter schreibt, erwartet die Besucher an dem Nachmittag darüber hinaus ein „abwechslungsreiches Programm“. Demnach werden Führungen durch die Räumlichkeiten in der Turmstraße 10 angeboten. Außerdem gibt es Mitmach- und Bastelaktionen.