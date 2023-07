Opfer von rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt haben in Ludwigshafen zwei neue Ansprechpartner. Wie das rheinland-pfälzische Ministerium für Familie. Frauen, Kultur und Integration mitteilte, hat die Betroffenenberatung „m*power“ eine mobile Beratungsstelle eingerichtet.

Betroffene, Angehörige, Freunde oder Zeugen können zwei Berater individuell kontaktieren, um sich mit ihnen abzustimmen. „Rechte Gewalt kann Menschen in ihrer Identität erschüttern und wirkt nicht selten traumatisierend. Neben der individuellen Wirkung auf die Betroffenen hat sie aber immer auch einen symbolischen Charakter: Sie stellt einen Angriff auf ein offenes und demokratisches Gemeinwesen dar und darf daher nicht unwidersprochen bleiben“, erklärte Familienministerin Katharina Binz anlässlich der Ausweitung des Beratungsangebots.

Die Eröffnung der Beratungsstelle in Ludwigshafen sieht sie als wichtigen Schritt, um Betroffenen besser und effektiver Schutz und Stärkung zu bieten, aber auch um demokratiefeindlichen Bestrebungen entgegenzutreten. „Betroffene nicht alleine zu lassen und sie aus der Ohnmacht wieder in die Handlungsfähigkeit zu bringen, ist seit Jahren Teil der Arbeit von m*power. Die Begleitung erfolge niedrigschwellig, vertraulich, mobil, auf Wunsch anonym und kostenfrei. Finanziert wird das Angebot in Ludwigshafen durch Mittel aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ und aus Landesmitteln.

Seit der Gründung 2017 verzeichnet der freie Träger m*power, angesiedelt in Koblenz, eine steigende Zahl von Anfragen und Beratungsfällen. Kinder und Jugendliche werden laut dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt vermehrt Ziel von derart motivierten Übergriffen. 2022 waren von 2871 bundesweit erfassten Betroffenen 520 minderjährig. Betroffene können m*power per Internet: https://www.mpower-rlp.de/ kontaktieren.