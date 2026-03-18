Der Künstler Freddy Witz lässt Gesichter zu QR-Codes zerfallen und bietet auf einem Gemälde rote oder blaue Pillen an. Eine Ausstellung übers digitale Dauerrauschen.

Ein Blick in die soziale Medien kann wütend machen. Wenn etwa Halbwahrheiten oder völlig lose Behauptungen geteilt werden, und dann auch noch versehen mit einem offensichtlichen Tippfehler. „Pizza schmeckt nur mit Mayo und Erdberen“ etwa, oder provokanter: „Mütter, die Arbeiten gehen, lieben ihre Kinder nicht wirklich.“ Dann ist das oft Absicht und das Ziel, die Kommentarspalten zu füllen, für Empörung zu sorgen und den Algorithmus zu pushen. Im Englischen gibt es sogar einen Begriff dafür: „Rage Bait“, was so viel wie Wutköder bedeutet und von der Oxford University Press zum Wort des Jahres 2025 gekürt wurde. Der Künstler Freddy Witz (alias Charles Monroe) macht es zu seinem Thema. Wie er überhaupt die Selbstinszenierung und das digitale Dauerrauschen bei seiner Schau „Ragebait“ im Maquis Mami Wata sichtbar werden lässt.

Wie verändert sich jemand, der beobachtet wird?

Fühlen Sie sich auch manchmal beobachtet? Von der Kamera ihres Handys oder Laptops zum Beispiel? In der bis zum 4. April währenden Ausstellung in der kleinen Off-Galerie am Rande der Neckarstadt-West kommen noch ein paar Eyecatcher der anderen Art hinzu. Aus der Steckdose, aus einem Kaktus aus blicken einem Kameraaugen entgegen, dürfen sich die Besucher dabei beobachtet fühlen, wie sie Kunst beobachten.

„Was macht es mit der Gesellschaft? Welche psychologischen Folgen hat das? Es gibt Studien darüber: Wenn jemand das Gefühl hat, dass er auf Video aufgenommen wird, verhält er sich automatisch anders“, erklärt Witz. Gesichter zerfallen in seiner Kunst zu QR-Codes. Social Media ist nicht mehr nur Kommunikationsmittel, sondern ein goldener Käfig aus Likes und simulierter Authentizität. „Menschen wirken isoliert, obwohl sie scheinbar permanent verbunden sind“, sagt Witz, der nicht mit erhobenem Zeigefinger agieren will, sondern weiß, dass er selbst Teil der Bubbles und Filterblasen ist. „Ich will mit meiner Kunst gar keine Antworten geben, sondern Fragen stellen, die gesellschaftlich beantwortet werden müssen“, betont er.

Preisgekrönte Selfie-Serie

Aufgewachsen ist Witz bei Baden-Baden; in Karlsruhe studierte er Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste. Seit acht Jahren lebt er in Berlin. Als er sich ein zweites Facebook- und Instagram-Profil zulegte, wählte er den Namen „Charles Monroe“, als Äquivalent zu Marylin Manson, der seinen Künstlernamen wiederum aus den so gegensätzlichen Promis Marylin Monroe und Charles Manson zusammensetzte. Mit einer Selfie-Serie, die weniger ein Selbstbildnis als eine Spiegelung mit sich und der Umgebung zum Thema hat, wurde er erfolgreich und 2021 mit dem Berliner Photo-Week-Preis ausgezeichnet. Einige dieser Selfies hängen auch in der Galerie Theuer und Scherr in Mannheim.

Witz als „visuelles Störsignal“

Dass er besonders geschickt mit den Neuen Medien umgehen kann, das würde Witz nicht gerade von sich behaupten. „Zu Beginn habe ich Instagram einfach nur zur Bildbearbeitung genutzt. Mir war gar nicht klar, dass die Bilder auch gepostet werden, und bin allen auf die Nerven gegangen, wenn ich 25 Bilder am Tag hochgeladen habe“, erinnert er sich lachend. Der braucht aber Aufmerksamkeit, dachten wohl seine Insta-Freunde.

„Die Gesellschaft hat sich durch das Digitale stark verändert. Wir sind eine komische Generation: Ich habe als Kind noch Kassetten gehört und mit dem Bleistift aufgezogen, wenn es einen Bandsalat gab. Dieser Übergang ist wie von der Pferdekutsche auf den Schnellzug zu springen. Das alles mitzubekommen ist einerseits gut, hat aber auch negative Effekte. Es ist schwieriger geworden zu diskutieren, alles wird polarisiert und vereinfacht“, sagt er mit Verweis auf ein Gemälde: Wie im Sci-Fi-Thriller „Matrix“ wird eine rote oder eine blaue Pille angeboten. Wahrheit oder Weiterspielen? „Man könnte auch das Zwei-Partien-System der USA darin erkennen. Was mir aber wichtiger ist: Die Grautöne sind ausgeblendet“, betont er.

Wenn Roboter den Verkehr regeln

Auch die Polizeiroboter, die in China schon den Verkehr regeln und für mehr Sicherheit sorgen sollen, macht er zum Thema. So wie generell den Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Immer versehen mit einem Hauch Selbstironie. ChatGPT etwa hat er einen Text über seine Kunst schreiben lassen. „Freddy Witz zeigt Malerei die keine leise Kritik ist, sondern ein visuelles Störsignal. Sie zwingt dazu, genauer hinzusehen – und sich zu fragen, ob wir längst Teil der Maschine geworden sind, die wir erschaffen haben“, warnt uns die KI.

Die Ausstellung

„Ragebait“ mit Freddy Witz ist bis zum 4. April jeden Sonntag von 17 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung im Maquis Mami Wata, Bürgermeister-Fuchs-Straße 6, Mannheim, zu sehen. Am 22. März gibt es um 17 Uhr ein Künstlergespräch. Link: www.maquismamiwata.de