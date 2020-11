Ein schwarzer Mercedes-Benz der A-Klasse ist laut Polizei am Mittwoch zwischen 18.30 und 19 Uhr im Parkhaus des Rathaus-Centers (Mitte) beschädigt worden. Der Wagen war auf Ebene 1 geparkt, als ihn ein unbekannter Verursacher hinten links streifte. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden (500 Euro) zu kümmern. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621/963-2122. Im ersten Halbjahr 2020 registrierte die Polizei in Ludwigshafen mehr als 715 Fälle von Unfallflucht. Im gesamten Vorjahr waren es 1693 Fälle.