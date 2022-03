Um seiner Solidarität mit der Ukraine Ausdruck zu verleihen, veranstaltet das Nationaltheater Mannheim am Montag, 7. März, um 19.30 Uhr im Opernhaus eine Veranstaltung mit dem Titel „Das NTM für den Frieden – Konzert und Lesung mit Spendenaktion #staywithukraine“.

Verschiedene Beiträge von Oper, Schauspiel, Tanz und Junges NTM füllen das künstlerische Programm der spartenübergreifenden Benefizaktion, wie das Nationaltheater Mannheim mitteilt. Während von Schaupielern verschiedene aktuelle Stimmen aus der Ukraine gelesen werden, bereiten Sänger der Oper, der Opernchor und das Nationaltheater-Orchester passende Werke des Repertoires, die ukrainische Nationalhymne und Lieder vor. In Musik und Texten soll somit ein Zeichen für Frieden gesetzt werden. Der Eintritt ist frei, um Spenden bittet das Theater. Dieses teilt mit, dass alle finanziellen Spenden dem Verein „Mannheim hilft ohne Grenzen e.V.“ zugute kommen. Der Verein habe in Kooperation mit der Stadt Mannheim und ihrer westukrainischen Partnerstadt Czernowitz die Beschaffung notwendiger Hilfsmaterialien organisiert und helfe Geflüchteten, die in Mannheim ankommen.

Großen Hilfsbereitschaft

Darübere hinaus organisiert das Nationaltheater auf Initiative von Ensemblemitgliedern zwei Transportfahrten mit Sachspenden in Richtung der Kriegsgebiete. Die Spendengüter werden in die polnische Stadt Rzeszow, die Heimatstadt des polnischen Bassbaritons Bartosz Urbanowicz gebracht, der die Sammelaktion angestoßen hat. Rzeszow liegt circa 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. „Dort hat die Stadt ein Sammellager für Hilfsgüter in einer Turnhalle eingerichtet. Es fahren dann ständig Transporter mit diesen Waren in die Ukraine, um sie dort zu verteilen“, erklärt Pressesprecherin Doreen Röder. Angelegt war die Sammelaktion von Hilfsgütern auf dem Theatervorplatz ursprünglich von Donnerstag bis Montag, doch bereits am Freitagnachmittag stoppt das Theater seinen Aufruf – auch der zweite 7,5 Tonnen fassende Lkw ist voll. „Wir sind alle völlig überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft“, erzählt Röder. Die sei sowohl bei den Mitarbeitern für den Schichtdienst der Sammelaktion als auch bei den Bürgern, die etwa Decken, Isomatten, Verbandszeug oder Hygieneartikel vorbeibrachten, enorm gewesen. „Wer helfen möchte, kann das gerne noch im Rahmen der Spendenaktion am Montag machen, da geht es dann um Geldspenden“, so die Sprecherin.

Info

Karten für die Benefizveranstaltung am Montag, 7. März, sind über die Theaterkasse am Goetheplatz, über das Kartentelefon 0621 1680 150 und auf www.nationaltheater.de erhältlich. Spenden können unter Angabe des Verwendungszwecks „Ukraine“ auch vorab an folgendes Konto gerichtet werden: Mannheim hilft ohne Grenzen e.V., IBAN: DE23 6709 0000 0095 9221 04, VR Bank Rhein-Neckar eG.