Der Verein Futteranker Mannheim, der bedürftige Tierhalter in der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar mit kostenlosem Futter und Beteiligung an Tierarztkosten unterstützt, veranstaltet am Samstag, 15. Juni, erstmals nach Corona wieder die Benefiz-Veranstaltung „Mannheimer Futterlauf“. Bei diesem Spaziergang zwischen 10 und 16 Uhr geht es darum, zwei Kilometer den Vogelstangsee zu umrunden. Es gibt keine Startgebühr, teilnehmen kann jeder – ob mit oder ohne Hund.