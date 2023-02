Schlagerstar Bernhard Brink gibt im April in Ludwigshafen ein Benefizkonzert zugunsten der Stiftung Lebensblicke, die sich für die Darmkrebsvorsorge einsetzt. Das Konzert findet am 15. April, um 19 Uhr in der Friedenskirche in der Leuschnerstraße (Friesenheim) statt. Zu seinem 50-jährigen Bühnen-Jubiläum wird der inzwischen 70-jährige Sänger seine größten Hits präsentieren, vom Sound her aufgefrischt auf heutigen Standard, wie es in der Ankündigung heißt. Neben „Liebe auf Zeit“ – seinem größten Charterfolg aus den Anfängen seiner Karriere – können sich Schlagerfans auch auf Klassiker wie „Frei und abgebrannt“, „Blondes Wunder“ oder „Vergiss mein Herz nicht, wenn Du gehst“ freuen. Mit dem Kauf eines Tickets unterstützen die Besucher des Konzerts die gemeinnützige Arbeit der Stiftung Lebensblicke. Tickets sind ab sofort bei eventim.de, über die Friedenskirche und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.