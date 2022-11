Am Samstag, 10. Dezember, 19 Uhr, findet in der Katholischen Kirche St. Josef (Friesenheim) ein Benefizkonzert zugunsten der Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus statt. „In Gedenken an Monsignore Erich Ramstetter, der sich sehr für die Kinder- und Jugendarbeit im Pesch-Haus eingesetzt hat, soll der Reinerlös des Weihnachtsoratoriums von J. S. Bach der bemerkenswerten Arbeit der Familienbildung zugutekommen. Daneben legt die Thematik des Konzerts, die Feier der Geburt Jesu und damit auch der Heiligen Familie, eine solche Überlegung nahe“, sagt Elke Voelker, Leitende Kirchenmusikerin der Pfarrei Hl. Cäcilia, Ludwigshafen, und Leiterin des Benefizkonzerts. Das Weihnachtsoratorium von J. S. Bach wird vom Cäcilienchor und dem Deutschen Rotary-Chor sowie dem Heidelberger Kantatenorchester aufgeführt. Die Solisten sind Stefanie Dasch (Sopran), Victoria Rieser (Alt), Andreas Wagner (Tenor) und Matthias Horn (Bass). Die Leitung hat Elke Voelker. Eintrittskarten kosten 25 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten können im Netz unter www.deutscher-rotary-chor.de reserviert werden, die Bezahlung und Abholung erfolgt ab 18.15 Uhr an der Abendkasse. Das Konzert wird von der Pfarrei Heilige Cäcilia in Kooperation mit dem Deutschen Rotary Chor, der Gebrüder-Ramstetter-Stiftung und dem Rotary-Club Limburgerhof/Vorderpfalz durchgeführt.