In der Friesenheimer Friedenskirche (Leuschnerstraße 56) findet am Sonntag, 22. April, 17 Uhr, ein Benefizkonzert zugunsten der „Initiative Friedenskirche hat Zukunft“ statt. Es spielt das Blechbläser-Ensemble „KliLU Medical Brazz“, zwei Ärztinnen und vier Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen des Klinikums, sowie ein Medizinstudent. Zwei Trompeten, zwei Hörner, Posaune, Tuba und Schlagzeug vertonen das Programm mit Klassikern von den Beatles, den Blues Brothers, Chicago, Queen und anderen prominenten Bands. Zum bereits sechsten Mal musiziert „KliLU Medical Brazz“ in der Friedenskirche. In der Pause gibt es Getränke und Erfrischungen. Einlass ist um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.