Ganz viel Kunst, gutes Essen und ebensolche Gespräche und Diskussionen gab es am vergangenen Wochenende in der protestantischen Lukaskirche im Stadtteil Süd. Unter der Regie des Vereins Kultur Rhein Neckar ging es bei der Benefizaktion „Nach der Flut“ vor allem darum, auf die Nöte der Menschen im Ahrtal und in der Eifel aufmerksam zu machen, die durch die Überschwemmungen am 14. und 15. Juli alles verloren haben und noch immer vor einem Trümmerfeld stehen. Dafür setzten sich Eleonore Hefner vom Verein Kultur Rhein Neckar, Pfarrerin Barbara Schipper und die Landtagsabgeordnete Anke Simon (SPD) in bewegenden Appellen ein. Die Spenden, die von Freitag bis Sonntag etwa durch den Verkauf von Bildern zusammenkamen, die zahlreiche Ludwigshafener Künstler zur Verfügung gestellt hatten, sollen Künstlern im Ahrtal zugute kommen.