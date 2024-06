Ein bellender Hund hat am Dienstagabend einen Unfall in Friesenheim verursacht. Wie die Polizei weiter mitteilte, war ein 28-Jähriger mit seinem Hund gegen 19.45 Uhr spazieren. Wegen einer Baustelle in der Carl-Clemm-Straße musste er mit seinem Vierbeiner den Gehweg kurzzeitig verlassen, um auf der Straße weiterzulaufen. In diesem Moment fuhr eine Radfahrerin an den beiden vorbei. Durch das Bellen des angeleinten Hundes erschrak die Radfahrerin so sehr, dass sie stark bremste und vom Rad stürzte. Laut Polizei wurde die Radfahrerin leicht verletzt und konnte ihre Fahrt danach fortsetzen.