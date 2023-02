Die ursprüngliche Besitzerin des schwer verletzten Hundes, der vor dem Mannheimer Tierheim angebunden wurde, ist dank zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung von der Polizei ausfindig gemacht worden. In Zuge der weiteren Ermittlungen der Polizeihundestaffel erhärtete sich der Verdacht gegen einen 27-jährigen Mann. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die Hündin hat sich laut Polizei erholt und befindet sich derzeit in Pflege. In den nächsten Wochen erfolgen noch weitere Untersuchungen und Überprüfungen, so dass sie vielleicht zur Polizeihündin ausgebildet wird.