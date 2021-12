Das Stadthaus Nord erstrahlt in einer Lila-Beleuchtung und setzt am zweiten Adventswochenende vom 3. bis 5. Dezember ein Zeichen für Diversität und Inklusion. Wie die Verwaltung mitteilt, beteiligt sich die Stadt Ludwigshafen damit am 3. Dezember am „Tag der Menschen mit Behinderung“, der seit 1993 durch die Vereinten Nationen ausgerufen wird. Die #PurpleLightUp-Kampagne (engl. für „Lila Aufleuchten“) macht auf diesen Tag aufmerksam. Diese globale Kampagne nutzen Organisationen rund um die Welt, um die Rechte und Anliegen von Menschen mit Behinderungen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und sich für deren selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe einzusetzen.

Auch die Ludwigshafener Stadtverwaltung folge diesem Bestreben und sei deshalb im Oktober 2021 der „Charta der Vielfalt“ beigetreten, die sich für die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von „Diversity“ in der Arbeitswelt einsetzt. „Ludwigshafen lebt von seiner Vielfalt, die Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher geschlechtlicher Identität, mit und ohne Behinderung und vieles mehr umfasst“, erklärt in diesem Zusammenhang Ludwigshafens Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD).