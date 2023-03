Beherrschendes Thema der Sitzung des Beirats für Menschen mit Behinderung am Donnerstag waren die Veränderungen durch das Inkrafttreten des neuen Betreuungsrechts zu Jahresbeginn. Gemeint ist damit nicht die Versorgung, sondern die gesetzliche Vertretung von Menschen, die aufgrund bestimmter Umstände wie Krankheit oder Behinderung keine rechtlichen Handlungen ausüben können.

„Das ist ein ganz wichtiges Thema. Da hat sich einiges gewandelt, mit dem man sich beschäftigen sollte“, betonte Beiratsvorsitzender Andreas Massion (CDU). Die wesentlichen Punkte stellte Ulrich Keinath, Abteilungsleiter der städtischen Betreuungsbehörde, vor. Diese ist zuständig für alle Angelegenheiten der rechtlichen Betreuung im Stadtgebiet. „Die Gesetzesreform ist sehr umfassend“, räumte Keinath ein, einige Regelungen seien in der Praxis noch nicht eingespielt.

Gebracht habe die Reform eine grundlegende Veränderung des Ehegattenvertretungsrechts, erläuterte er. Damit sei es Ehegatten auch ohne Vollmacht möglich, einander bei Entscheidungen zu vertreten, etwa im Krankenhaus. Bis Ende 2022 sei das in diesem Ausmaß nicht möglich gewesen. Die Betreuungsrechtsreform habe vier Ziele formuliert: zum einen die Stärkung des Selbstbestimmungsrechts betreuter Menschen; die Stärkung des Ehrenamts; eine Qualitätsverbesserung der rechtlichen Betreuung und nicht zuletzt, eine Betreuung nach Möglichkeit zu vermeiden.

Wünsche berücksichtigen

Grundsätzlich sollen die Wünsche der Betreuten stärker als bisher beachtet werden. Habe bisher eine Betreuungsperson die Entscheidungen alleine getroffen, gehe es jetzt mehr um Unterstützung. Der Betreuer habe die Wünsche des Betreuten festzustellen und bei deren Umsetzung zu helfen, erläuterte Keinath. „Es ist nicht so, dass eine betreute Person nichts mehr zu sagen hat“, erläuterte er im Umkehrschluss. Auch wenn dies landläufig oft angenommen und mit „Entmündigung“ gleichgesetzt werde. Diese sei im Betreuungsrecht längst abgeschafft worden.

Mehr Beachtung müssten nun auch die Wünsche der Betroffenen bezüglich der Auswahl oder Ablehnung eines Betreuers finden. So sollen zunächst Familienangehörige oder Freunde gesucht werden, bevor ein ehrenamtlicher Betreuer oder „Berufsbetreuer“ in Betracht kommt. Die letzte Wahl sollten Betreuungsvereine oder die Betreuungsbehörde sein. Die Anforderungen an ehrenamtliche Betreuer sowie die Qualifikation für berufliche Betreuer sei im Gesetz erhöht worden, erläuterte der Experte. Schließlich gebe es den Auftrag, eine Betreuung durch soziale Begleitung und Vermittlung von Hilfen nach Möglichkeit ganz zu vermeiden.

Letztlich bei der Behörde

Dass die Umsetzung des neuen Gesetzes eine Herausforderung für die Stadt darstellt, machte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) deutlich. „Ich möchte dafür werben, sich zu überlegen, eine ehrenamtliche Betreuung zu übernehmen. Wir suchen händeringend Leute, werden gerade etwas überrannt und brauchen deren Unterstützung“, erklärte Steeg. Letzten Endes bleibe die Aufgabe der Betreuung nämlich an der Kommune hängen.