Bei einem Unfall in der Pfingstweide (Dr.-Hans-Wolf-Platz) ist am Donnerstag, 14. April, gegen 16 Uhr ein vierjähriges Kind schwer verletzt worden. Gemeldet wurde der Unfall laut Polizei erst mit einem Tag Verzögerung. Zur Unfallzeit soll der Junge gemeinsam mit anderen Kindern auf dem Dr.-Hans-Wolf-Platz Fußball gespielt haben. Dann sei unvermittelt ein Radfahrer, laut Beschreibung ein Zehn- bis Zwölfjähriger, durch die spielende Gruppe gefahren und habe das Kindergartenkind erfasst. Der Vierjährige wurde zu Boden geschleudert und erlitt eine Beinfraktur, diverse Hautschürfungen sowie Hämatome. Der Junge musste am Bein operiert werden. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt. Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.