Die Museen, und nicht nur sie, sind ja bekanntlich geschlossen, was einem Kulturtippgeber seine Aufgabe nicht gerade erleichtert. Alle Museen? Nein. Die Uffizien in Florenz zumindest haben kürzlich wieder geöffnet. Unwillkürlich stellt sich die Frage: Warum ist in Deutschland eigentlich nicht möglich, was in dem von Corona mindestens ebenso arg heimgesuchten Italien möglich ist? Bedauerlicherweise sind derzeit ja auch Reisen in das Land, wo die Zitronen blüh’n, angesichts der epidemischen Lage weder besonders empfehlenswert noch von höchster politischer Stelle erwünscht. Zum Glück gibt es da das Internet, wo Museen notgedrungen ihre Ausstellungen präsentieren. Und wenn es hier schon keine Kulturveranstaltungen gibt, auf die der Tippgeber freudig aufmerksam machen könnte, muss er seine Leser eben auf eine Kopfkinoreise im Internet hinweisen.

Eine virtuelle Reise

Eine virtuelle Reise hat auch Dante im 14. Jahrhundert, als an das Internet aber auch nicht im Entferntesten zu denken war, unternommen. Und die Schilderung seiner Jenseitsreise ist den erhabensten Erdichtungen der Weltliteratur, Homers „Ilias“ und „Odyssee“, Vergils „Aenëis“ und Goethes „Faust“, ebenbürtig. Vor sechs Jahren erst hat Italien den 750. Geburtstag seines Nationaldichters mit zahlreichen Veranstaltungen begangen. In diesem Jahr nun, in dem sich Dantes Todestag am 14. September zum 700. Mal jährt, gerät wieder ganz Italien in Gedenkfeierlaune, freilich epidemisch gedämpft. Florenz, wo Dante geboren, aber zu Lebzeiten schmählich behandelt wurde, und Ravenna, wo der verbannte Asylsuchende heimatlos gestorben ist, liegen seit Jahrhunderten im Streit miteinander, wer den Titel einer Dante-Stadt beanspruchen darf. Inzwischen hätten die Florentiner nämlich nicht nur seine sterblichen Überreste gern wieder und ihn ganz für sich allein. Die Uffizien tragen ihr Scherflein zu dieser Heimholung bei, indem sie Federico Zuccaris Illustrationen zu Dantes „Göttlicher Komödie“ ausstellen.

Himmel und Hölle

Zum Glück sind die 88 Blätter auch dem Internet-Surfer zugänglich (www.uffizi.it). Wer des Italienischen nicht mächtig ist, muss sich nur leider vorerst mit der Betrachtung der Szenen aus Hölle, Läuterungsberg und Himmel begnügen. Eine englische Übersetzung der Textbeiträge ist aber in Arbeit. Vorerst jedoch ist auch die Einführung des Kunsthistorikers Eike Schmidt, seit 2015 Direktor der Uffizien und erst ein paar Jahre davor in Heidelberg promoviert (der Bezug zu Deutschland und zur Region!) nur auf Italienisch eingestellt.

Nach seinen Worten vertrieb sich der 1540 in den Marken geborene Federico Zuccari in den Jahren 1586 bis 1588, während er einer Auftragsarbeit König Philipps am Escorial in Madrid nachging, die Zeit mit den Dante-IIllustrationen. Vielleicht war er von Heimweh geplagt, wie einst der Dichter selbst. Seine Zeichnungen mit den gepeinigten und gefolterten Seelen in der Hölle, den armen Sündern im Purgatorium und den erlösten Heiligen im Himmel, stehen jedenfalls denen seines berühmteren Vorgängers Sandro Botticelli in nichts nach. Es ist eine Freude, die inzwischen grau und rosa verblassten, ursprünglich schwarz und rot gehaltenen Zeichnungen zu betrachten. Jede Zeichnung wird von ein paar Terzinen aus dem entsprechenden Gesang der „Göttlichen Komödie“, von einer Erläuterung der Ausstellungskuratorin Donatella Fratini und dem Kommentar Federico Zuccaris selbst begleitet. Der Titel der Ausstellung „a riveder le stelle“ („Beim Wiedersehn der Sterne“) – die letzten Worte beim Austritt aus der Hölle – ist gut gewählt. Denn wer sehnt sich nicht danach?

Ein Stuttgarter Théâtrophon

Zum Schluss noch ein Tipp aus der näheren Umgebung. Aber die Zeit drängt. Denn seit einer Woche, aber nur noch heute von 17 bis 19 Uhr ist das „Lyriktelefon“ des Stuttgarter Staatstheaters aktiv, und das bereits zum vierten Mal. Aus der Not der Corona-Verordnungen geboren, lesen Schauspielerinnen und Schauspieler diesmal Gedichte von Rilke und Hilde Domin vor. Interessenten – vielleicht nicht nur aus alter Verbundenheit mit dem früheren Mannheimer und jetzigen Stuttgarter Schauspielintendanten Burkhard C. Kosminski – müssen zuvor bis elf Uhr online einen Termin buchen (www.schauspiel-stuttgart.de). Sie werden dann kostenlos angerufen. Das „Lyriktelefon“, darauf weisen das Stuttgarter Schauspiel und das Marbacher Literaturarchiv als Mitveranstalter hin, hat einen Vorläufer im Théâtrophon zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mit seiner Hilfe wurden, als das Telefon noch neu war, Opern- und Theateraufführungen in die Salons des gehobenen Bürgertums übertragen. Das Théâtrophon war sehr beliebt, und Marcel Proust nahm es gern in Anspruch. Ja dann.

Die Kolumne