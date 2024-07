Bei einem Verkehrsunfall in Mannheim ist ein Schaden von etwa 24.000 Euro entstanden. Laut Polizeibericht wollte am Samstagabend um 22.40 Uhr eine 38-jährige Opel-Fahrerin in der Feudenheimer Straße wenden. Dabei kollidierte sie frontal mit einem 38-jährigen Mercedes-Fahrer, der aus Richtung Innenstadt kam. Die Opel-Fahrerin erlitt Prellungen und ein Schleudertrauma und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war zudem eine Fahrbahnreinigung notwendig. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Feudenheimer Straße in Fahrtrichtung Feudenheim für 35 Minuten komplett.