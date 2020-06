Der Wirtschaftsbetrieb (WBL) verleiht ab sofort wieder Verkehrsschilder und Absperrungen. Laut Stadtverwaltung können die Schilder von Montag bis Donnerstag, 7 bis 12 und 12.30 bis 15.45 Uhr, sowie freitags von 7 bis 13 Uhr beim WBL am Kaiserwörthdamm gemietet werden. Wer das Angebot nutzen möchte, muss dafür jedoch eine Genehmigung vorlegen – diese gibt es beim Bereich Straßenverkehr in der Achtmorgenstraße. Zur Miete der Materialien sind also Genehmigung, ein Absperrplan und ein gültiger Ausweis mitzubringen. Bei Besuchen beim WBL gilt eine Masken- und Registrierungspflicht. Weitere Informationen gibt es unter www.ludwigshafen.de.