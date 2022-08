Beim Sport etwas für die Umwelt tun: Am Samstag, 27. August, fällt um 10 Uhr der Startschuss für die zweite Plogging-Veranstaltung des Jahres. Im Stadtpark auf der Parkinsel wird wieder joggend Müll gesammelt. Beim Auftakt im April beteiligt sich trotz des schlechten Wetters über 100 Menschen. An vier Standorten in der Stadt wurde joggend Müll gesammelt. Plogging ist ein Kunstwort und setzt sich aus dem schwedischen Wort plocka (aufheben, pflücken) und Jogging zusammen. Der Fitnesstrend ist aus Schweden nach Deutschland hinübergeschwappt. An der Aktion auf der Parkinsel beteiligen sich Marketing-Verein Ludwigshafen und die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz - Land in Bewegung“. Treffpunkt ist am Parkplatz an der Pegeluhr, 10 Uhr. Jeder kann mitmachen. Infos unter www.lu-laeuft.de.