Einen Halbmarathon durch den grünen Ludwigshafener Süden und die blühenden Rheinauen rund um Altrip – das bieten am Samstag, 29. April, die Ortsgruppe Rheingönheim des Pfälzerwald-Vereins und die TG „Frei Heil“ Rheingönheim an.

Start und Ziel für den 16. Nordic-Walking-Halbmarathon ist das TG-Clubhaus an der Straßenbahn-Endschleife. Zielgruppe sind Jogger und Walker, Wanderer und Läufer. Um 9 Uhr geht’s los auf die 21,2 Kilometer lange Strecke. Sie führt weit bis zur Horreninsel im Süden von Altrip auf festen, zum großen Teil asphaltierten Wegen „durch eine zauberhafte Landschaft, die trotz der Stadtnähe viele noch gar nicht kennen“ , sagt Monika Birkholz, Vorsitzende des Rheingönheimer Pfälzerwald-Vereins. Unterwegs werden die Teilnehmer an vier Verpflegungsstationen versorgt.

Der Halbmarathon führt zunächst durchs Rehbachtal zum Kiefweiher, dann vorbei an Altrips Westen zum Naturschutzgebiet Horreninsel und dann wieder nordwärts zum Rheinufer in Altrip und über das „Weiße Häusel“ zum Ausgangspunkt zurück. „Es ist ein Lauf mit familiärem Charakter ohne Zeitmessung. Es wird kein Teilnehmer über die Maßen gefordert,“ beschreibt Monika Birkholz die ebene Tour durch die Auwälder, die durch Streckenposten vor allem an zwei Straßenübergängen gesichert wird. Wer unterwegs „aussteigen“ will, wird von dort mit dem Auto zum Startort zurückgebracht. Dort erhalten alle Teilnehmer eine Medaille zur Erinnerung. Die Halb-Marathonis müssen eine Startgebühr von sechs Euro bezahlen. Kinder bis 14 Jahre sind mit 2,50 Euro dabei.

Auch Zehn-Kilometer-Strecke

Neben dem 21,2 Kilometer langen Halbmarathon bieten die Veranstalter ab 10 Uhr auch einen Zehn-Kilometer-Lauf voraussichtlich im Westen von Rheingönheim an. „An der genauen Streckenführung tüfteln wir derzeit noch,“ sagt Monika Birkholz. Detaillierte Informationen über beide Distanzen, die während der Veranstaltung mit einer gelben Markierung kenntlich gemacht werden, gibt es ab sofort im Internet unter www.pwv-rheingönheim.de oder unter Telefon 0621 543203. Zum Halb-Marathon und dem begleitenden Zehn-Kilometer-Lauf werden wieder weit mehr als hundert Teilnehmer erwartet.

Noch Fragen?

Anmeldungen sind ab sofort bis zum 27. April möglich, per E-Mail an bernd.frosch@t-online.de oder per Telefon unter 0621 54 93 749.