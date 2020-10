Zu einer Jobmesse der etwas anderen Art lädt der TFC Ludwigshafen am Donnerstag, 8. Oktober, von 17 bis 21 Uhr, auf sein Vereinsgelände in der Parkstraße 43. Beim sogenannten Job-Barbecue können sich Jugendliche in ungezwungener Atmosphäre bei einem Burger und alkoholfreiem Bier über Jobs, Lehre und Studium informieren. „Unternehmen schicken ihre aktuellen Auszubildenden, Ausbilder und Mitarbeiter, mit denen es die Job- und Ausbildungsinteressierten später auch tatsächlich zu tun haben werden“, verspricht der TFC-Vorsitzende und Organisator Christian Hanz lockere Gespräche auf Augenhöhe. Unter anderem hat sich die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen angekündigt. Zudem werden dabei sein: Sparkasse Vorderpfalz, TWL, Klinikum Ludwigshafen, WBL, Diakonissen Stiftungskrankenhaus Speyer, BKK Pfalz, Barmer, Handwerkskammer Pfalz, RNV, Contargo Rhein-Neckar und VR Bank Rhein-Neckar. Das Job-Barbecue ist offen für alle, allerdings wird aufgrund der besseren Planbarkeit um eine Voranmeldung gebeten unter www.tfc-lu.de/job-barbecue.