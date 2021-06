Eine Autofahrerin hat in Oppau beim Einparken einen Schaden von zirka 50.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau in eine Garage in der Ernst-Eiselen-Straße fahren. Dabei fuhr sie mit ihrem BMW gegen eine Straßenlaterne und kollidierte mit einem Carport. Die Autofahrerin blieb unverletzt.