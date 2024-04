Ein Radfahrer ist am Mittwoch gegen 17.20 Uhr an der Kreuzung der Maxstraße mit der Amtsstraße (Mitte) verletzt worden. Ein 34-jähriger Autofahrer wollte in die Amtsstraße einbiegen und missachtete laut Polizei die Vorfahrt des 60-jährigen Radfahrers. Es kam Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte, verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.