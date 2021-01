Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstag um 16.50 Uhr in der Gartenstadt ereignet hat. An der Kreuzung Maudacher Straße/August-Heller-Straße stieß ein 27-Jähriger mit seinem Auto mit einer 57-jährigen Autofahrerin zusammen. Laut Polizei gaben beide an, dass die Ampel für sie Grün zeigte. Ein technischer Defekt an der Anlage könne ausgeschlossen werden. Der Schaden beim Unfall wird auf 1200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise an Telefon 0621/963-2122.