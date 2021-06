Nach einem Unfall am Mittwochabend in der Ludwigshafener Innenstadt erwartet sowohl den beteiligten Rad- als auch einen Autofahrer eine Strafe. Den Radfahrer, weil er den Unfall verursacht hat, den Autofahrer, weil er Drogen dabei hatte. Der Unfall geschah laut Polizei in der Heinigstraße, Ecke Bahnhofstraße. Der 24-jährige Autofahrer und der 28-Jährige auf dem Fahrrad stießen zusammen, weil der Radfahrer eine rote Ampel missachtet hatte. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen beim Pkw-Fahrer. Er räumte ein, Cannabis konsumiert zu haben. Zudem wurden in seinem Auto Drogen gefunden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auch sein Führerschein ist erstmal weg.