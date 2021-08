Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat die Autobahnpolizei Ruchheim am Dienstag auf der A 61 einen Mann entdeckt, der sich illegal in Deutschland aufhält. Die Beamten überprüften einen Pritschenwagen, in dem sieben Personen saßen. Einer der Ausweise war gefälscht. Bei weiteren Nachprüfungen stellte sich laut Polizei heraus, dass sich der Beschuldigte mit den gefälschten Ausweisdokumenten eine komplett falsche Identität in Deutschland aufgebaut hatte und unter anderem auch eine Versichertenkarte und eine Bankkarte mit den falschen Personalien besitzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie illegalem Aufenthalt.