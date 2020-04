Ein 40-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Oggersheim verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Auto um 15 Uhr von der Mittelpartstraße kommend in Richtung Dürkheimer Straße. An der roten Ampel an der Kreuzung Prälat-Caire-Straße hielt er an. Links neben ihm auf der Linksabbiegerspur stand ein 25-Jähriger mit seinem Transporter. Als der Motorrollerfahrer an die Ampel kam und bremste, rutschte ihm das Hinterrad des Rollers weg. Er stürzte und schlitterte mit seinem Roller mehrere Meter auf der Fahrbahn gegen die beiden anderen Fahrzeuge. Dabei wurde er verletzt. Laut Polizei lag Rollsplit auf der Fahrbahn. Dieser habe zu dem Sturz geführt.