Ein Mercedes ist in Mannheim-Käfertal in geparkte Anhänger und anschließend in eine Leitplanke geprallt – danach geriet der Innenraum des Wagens in Brand. Verletzt wurde laut Polizei niemand, der Schaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Am Freitag gegen 3.50 Uhr war ein 29-Jähriger mit einem Mercedes CLK in der Gorxheimer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er kurz vor der Einmündung zum Waldgrubenweg aus ungeklärter Ursache mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuganhänger kollidierte. Der Anhänger wurde auf einen weiteren geschoben, der wiederum gegen einen am Straßenrand parkenden Opel Corsa gedrückt wurde. Der Mercedes wurde zurückgeschleudert und prallte gegen die links der Fahrbahn befindliche Leitplanke. Im Anschluss geriet der Innenraum in Brand. Als Ursache vermutet die Polizei einen Kabelbrand infolge der ausgelösten Airbags. Die Feuerwehr der Stadt löschte das Feuer, das Auto wurde abgeschleppt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein musste er aushändigen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.