Bei einem Auffahrunfall sind am Montagabend im Stadtteil West mehrere Autos beschädigt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Unfall um 17.35 Uhr an einer Kreuzung in der Bruchwiesenstraße. Eine rote Ampel stoppte den Verkehr und sorgte für einen Stau, von dem auch die Auffahrt auf die A 650 betroffen war. Ein unbekannter Autofahrer schaffte es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf das Ende des Rückstaus auf. Drei Fahrzeuge wurden aufeinander geschoben. An allen Autos entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete. Er fuhr ein schwarzes Auto. Näheres ist nicht bekannt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.