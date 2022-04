Ein Streit in einer Straßenbahn ist am Montag gegen 20 Uhr in der Bad-Aussee-Straße (Oppau) in eine handgreifliche Schlägerei mit mehreren Beteiligten ausgeartet. Wie die Polizei weiter berichtet, bedrohte dabei ein 14-Jähriger einen Zwölfjährigen mit einem Messer. Der 14-Jährige stritt die Vorwürfe ab.