Ein 54- und ein 51-Jähriger sind am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in einem Lokal am Schillerplatz (Oggersheim) in Streit geraten. Laut Polizei zog der 51-Jährige plötzlich einen Stock hervor und schlug auf den 54-Jährigen ein. Dieser wehrte sich gegen die Schläge und überwältigte den Angreifer. Als die Polizei eintraf, war die Auseinandersetzung bereits beendet. Der 54-Jährige wurde leicht verletzt. Der Angreifer stand unter Alkoholeinfluss (1,82 Promille) und bekam Hausverbot für die Bar.