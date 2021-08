Bei einer Schlägerei am Donnerstagnachmittag im Hemshof hat die Polizei unter anderem zwei Messer sichergestellt. Ein 31-Jähriger und ein 26-Jähriger prügelten sich in der Rohrlachstraße. Als die Polizei eintraf, blutete der Jüngere an der Lippe. Die Beamten durchsuchten beide Männer. Der 31-Jährige hatte zwei Messer sowie Pfefferspray bei sich. Daneben stellte die Polizei auch die Fahrräder der beiden sicher. Sie waren als gestohlen ausgeschrieben. Außerdem hatte der 31-Jährige einen Führerschein dabei, den er angeblich zwei Tage zuvor gefunden hatte. Weil der 31-Jährige zunehmend aggressiv wurde, legte die Polizei ihm Handschellen an und nahm ihn zur Dienststelle mit.