Weil ein Transporterfahrer bei Rot über die Ampel gefahren ist, ist er am Mittwoch gegen 15 Uhr an der Kreuzung Brunckstraße/Ruthenstraße in Friesenheim gegen das Auto einer 19-Jährigen gefahren. Der Fahrer flüchtete in seinem weißen Transporter laut Polizei in Richtung L523, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.