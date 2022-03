Als ein 19-Jähriger am Donnerstag gegen 22.40 Uhr in Süd mit seinem E-Scooter bei Rot von der Fußgängerampel in der Pfalzgrafenstraße auf die Saarlandstraße rollte, wurde er von einem Auto erfasst. Der 19-jährige Pkw-Fahrer fuhr auf der linken Spur der Saarlandstraße in Richtung Heinigstraße und konnte nicht mehr reagieren. Wie die Polizei weiter berichtet, erwischte er den Rollerfahrer am Bein. Dieser wurde über die Motorhaube geschleudert und verletzte sich. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt.