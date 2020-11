Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn am Montagmittag in der Mannheimer Innenstadt sind alle Beteiligten mit dem Schrecken davon gekommen. Laut Polizei war ein 41-jähriger Mann gegen 12.20 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Friedrichsring in Richtung Kurpfalzbrücke unterwegs. An der Einmündung zur Goethestraße missachtete er das Rotlicht der Ampel und stieß gegen eine Straßenbahn, die vom Wasserturm kommend nach rechts in die Goethestraße abbog. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. In der Bahn befanden sich außer dem Fahrer rund 20 Fahrgäste. Da an dieser Ampel ein Blitzer ist, der von dem 41-Jährigen ausgelöst wurde, habe sie gleichzeitig auch ein „Beweisfoto“ zum Unfallhergang.