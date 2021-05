Zwei Jugendliche haben am Sonntagnachmittag einen 64-Jährigen ausgetrickst und dessen Roller gestohlen. Die beiden Jungs hatten laut Polizeibericht Interesse an dem vor der Tür des 64-Jährigen geparkten Roller bekundet. Da der Mann das Zweirad nicht mehr nutzte, habe er es zum Kauf angeboten. Die Jugendlichen bestanden auf eine Probefahrt. Einer schrieb eine Adresse und eine Telefonnummer auf einen Zettel. Der Mann händigte die Schlüssel aus und die Jugendlichen fuhren davon und kamen nicht mehr zurück. Adresse und Telefonnummer stimmten nicht. Beide Jugendliche waren zwischen 17 und 18 Jahre alt, zirka 1,90 Meter groß und korpulent. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.