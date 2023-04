In der Yorckstraße (Süd) ist es am Donnerstagabend zu einer Schlägerei zwischen zwei betrunkenen Männern gekommen, die in Streit geraten waren. Wie die Polizei berichtet, schlug ein 37-Jähriger einem 40-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf. Daraufhin schlug dieser mehrmals auf den Kontrahenten ein, bis er auf dem Boden lag. Beide Männer waren nach Polizeiangaben stark alkoholisiert gewesen. Nach der ersten medizinischen Versorgung wurden sie in Polizeigewahrsam genommen und verbrachten die Nacht in einer Zelle.