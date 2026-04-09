In der Nacht auf Mittwoch sind im Stadtteil Rheingönheim erneut mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden, aus denen überwiegend hochwertige Werkzeuge entwendet wurden. Einen weiteren Fall im gleichen Zeitraum meldet die Polizei aus Friesenheim. Dort wurden aus einem in der Kopernikusstraße abgestellten weißen Transporter Werkzeuge gestohlen. Hier entstand ein Schaden in Höhe von rund 8500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Telefon 0621 963-24150, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de) oder die PI 2 (0621 963-24250, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de). rhp