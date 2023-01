Bei der Kontrolle eines 21-Jährigen am Montagnachmittag am Mannheimer Hauptbahnhof haben Bundespolizisten eine Schusswaffe gefunden. Er soll sie griffbereit in seiner Bauchtasche mit sich geführt haben. Der Mann hatte sich gegenüber den Beamten offenbar nicht ausweisen können. Laut Polizei fehlte an der Waffe eine amtliche Kennzeichnung. Sie und das Magazin wurden sichergestellt. Der 21-Jährige soll wegen Waffendelikten polizeibekannt sein.