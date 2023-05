Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Steffen Euler (34) spielte für die A-Jugend von Mainz 05 und in der Oberliga für Großaspach und TSG Weinheim. Zehn Jahre lang kickte Euler – mit zwei Unterbrechungen – in der Verbandsliga unter anderem für ASV Fußgönheim. Diese verlässt der Energieberater nun in Richtung Bezirksliga.

Herr Euler, nach einem halben Jahr verlassen Sie Fußgönheim. Warum geht’s zwei Ligen tiefer zum SV Weisenheim?

Ich war zuvor schon lange