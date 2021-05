Ein Audi, der am Sonntagabend im Stadtteil Mitte einem Zeugen durch „unsichere Fahrweise“ in der Wredestraße aufgefallen ist, wurde von der Polizei angehalten und kontrolliert. Wie die Beamten mitteilen, saß eine 22-jährige Heidelbergerin ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer und kassierte dafür eine Strafanzeige. Ebenfalls angezeigt wurde die 26-jährige Beifahrerin und Halterin des Autos, die sich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Über die illegale Fahrstunde wird zudem die zuständige Führerscheinstelle informiert.