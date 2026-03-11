Wer einen Hund bei sich aufnehmen möchte, wird auch bei Tierschutzorganisationen im Ausland fündig. Dort gibt es aber viele unseriöse Quellen. Tipps vom Veterinäramt.

Die bei einem toten Hund im Rhein-Pfalz-Kreis festgestellte Tollwutinfektion sorgt seit Mitte Februar für Aufregung und Verunsicherung. Womöglich hatte der aus Russland nach Deutschland gekommene Hund falsche Papiere und war nicht gegen das Virus geimpft. Die Kriminalpolizei ermittelt deswegen in dem Fall. Vor allem die Frage nach möglichen Folgen für Mensch und Tier treibt die Bevölkerung um. Das Veterinäramt des Rhein-Pfalz-Kreises hat deshalb Hinweise für Menschen zusammengestellt, die über eine Hundeadoption aus dem Ausland nachdenken.

Am wichtigsten ist es laut Kreisveterinäramt, auf einen seriösen Anbieter zu achten. Dies sei vor allem dann gegeben, wenn Tierschutzorganisationen mit Sitz in Deutschland Hunde anbieten und im Idealfall mit sachkundigen Pflegestellen zusammenarbeiten. Dies gebe Interessierten vorab die Möglichkeit, den Hund persönlich kennenzulernen. Seriöse Tierschutzorganisationen bieten außerdem Rücknahmeoptionen für adoptierte Hunde an.

Bei adoptierten Hunden auf Papiere achten

Wenn der genaue Herkunftsort aus dem Ausland oder Infos über das dortige Tierheim nicht bekannt sind, sollten Interessierte von einer möglichen Adoption absehen, schreibt das Kreisveterinäramt weiter. Gleiches gelte, wenn die Übergabe eines Hundes aus dem Transportfahrzeug auf einem nicht umzäunten Gelände oder gar auf einem Rastplatz stattfinden soll. „Das ist nicht nur unseriös, sondern auch lebensgefährlich für das Tier.“

Deutschland gilt zwar seit 2008 als „tollwutfrei“, viele Expertinnen und Experten forderten aber zuletzt eine verpflichtende Tollwutimpfung für Haustiere. Gerade, weil Tollwut in vielen osteuropäischen Ländern, aus denen Hunde oft nach Deutschland vermittelt werden, nach wie vor bei Wild- und Haustieren vorkommt. Das Kreisveterinäramt betont: „Es ist daher besonders wichtig, nur Hunde von seriösen Organisationen zu adoptieren, bei denen von tatsächlich stattgefundenen Impfungen und plausiblen Eintragungen im Impfpass ausgegangen werden kann.“

Wie der Tollwutfall im Kreis deutlich macht, ist es besonders bei adoptierten Hunden aus dem Ausland essenziell, auf die Vollständigkeit der nötigen Papiere zu achten: „Ein legal importierter Hund aus dem europäischen Ausland verfügt über einen blauen EU-Heimtierausweis, der die vollständigen Halterdaten und Daten des Hundes, dessen Chipnummer sowie eine eingetragene Tollwutimpfung und Bestätigung einer klinischen Untersuchung im Herkunftsland enthält“, schreibt das Kreisveterinäramt. Hunde aus Drittländern müssten darüber hinaus einen sogenannten Tollwut-Antikörpertiter-Nachweis mitführen, der den ausreichenden Tollwutimpfstatus des Hundes attestiere.

Veterinäramt: Vermittlungsanzeige aufbewahren

Hundewelpen können laut Veterinäramt frühestens mit zwölf Wochen gegen Tollwut geimpft und mit 15 Wochen Lebensalter legal aus dem Ausland eingeführt werden. Die Vermittlung jüngerer Tiere ist illegal und kann zu schwerwiegenden Problemen führen. Neben Tollwut sollten Hunde bei Importen aus Mittelmeerländern auf sogenannte Mittelmeerkrankheiten getestet werden, dazu zählen etwa Staupe und Parvovirose.

Eigentlich sei es selbsterklärend und doch besonders, auf den regelmäßigen Impfschutz des Hundes zu achten – und zwar nach Vorgaben eines Tierarztes und des Impfstoffherstellers, um bei Kontakt mit seuchenkranken Tieren ausreichend gewappnet zu sein.

Sind Hundehalterinnen und -halter verunsichert, können sie den Vierbeiner zusammen mit Impfpass und vorliegenden Papieren jederzeit bei einer Tierärztin oder einem Tierarzt vorstellen. Diese prüften dann, ob Impfpapiere, Chipnummer und Alter des Hundes plausibel und nachvollziehbar seien, und könnten gleichzeitig den Hund auf mögliche Krankheiten untersuchen. Die Vermittlungsanzeige von der Adoption sowie Kontaktdaten der Tierschutzorganisation und Chatverläufe mit den Vermittlern des Hundes sollten zur Sicherheit aufbewahrt werden, empfiehlt das Kreisveterinäramt außerdem.